Количество пострадавших от отравления в Красноярске выросло до 53 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Количество пострадавших от отравления, предположительно водопроводной водой, в Красноярске достигло 53 человек. Это данные, которые опубликовал региональный Роспотребнадзор. Напомним, что 29 января специалисты компании «КрасКом» проводили работы на водозаборе «Гремячий лог», была остановлена подача воды. Вскоре после того, как она возобновилась, жители домов в Студгородке почувствовали симптомы, похожие на отравление.

По последней информации за медицинской помощью обратились 27 человек, активно выявлены 26 человек. Заболевшие находятся на амбулаторном лечении, связывают заболевание с употреблением воды из водоразборной сети централизованного водоснабжения.

Инцидентом занимаются прокуратура, следком, Роспотребнадзор и специалисты компании «КрасКом». Были сделаны пробы воды, анализ показывает, что на выходе от водозабора она соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Выясняется, на каком же этапе произошло ее заражение.

По предписанию эпидемиологов проводится дезинфекция сетей водоснабжения, а также повышенное хлорирование воды до допустимого безопасного уровня перед подачей в распределительную сеть.