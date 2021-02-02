В Красноярском крае женщина попала в сети, расставленные для нее мошенниками Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Курагинского района попала в сети, ловко расставленные перед ней телефонными мошенниками. Хотя на самом деле могла легко избежать неприятностей, нужно было только включить здравый смысл. А случилось вот что. На телефон потерпевшей позвонил незнакомец и сообщил: тот медицинский аппарат, который она приобрела недавно, оказался несертифицированным. И теперь ей полагается компенсация в 6 миллионов рублей.

Не уточняется, в самом ли деле женщина покупала такой аппарат, или захотела получить сумму с шестью нулями. Только поверила она мошенникам безоговорочно. Ей позвонил якобы адвокат, который уверил, что выиграл в ее интересах судебный процесс. Потом якобы сотрудник банка потребовал номер ее счета, куда переводить деньги. В конце концов аферисты убедили пенсионерку, что она должна перевести им 430 тысяч рублей, а в ответ они пришлют ей 6 миллионов.

Закончилась эта история почти печально: потерпевшая в слезах пришла в полицию писать заявление. Но надежда есть, мошенников ведь находят, это только дело времени.