За неделю к медикам с переохлаждением обратились 104 жителя Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Минувшая неделя стала, возможно, самой холодной в нынешнем сезоне. Температура воздуха опускалась до -40 градусов в центральных и южных районах края. За это время за медицинской помощью в связи с переохлаждением обратились 104 человека, в том числе 3 детей. Из них 66 пострадавшим было достаточно амбулаторной помощи, а вот 37 пациентов пришлось направить в стационар, для них последствия пребывания на морозе оказались более серьезными. Такие данные за неделю приводит краевой минздрав.

Что касается общей статистики по сезону (то есть с осени 2020 года), то пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, было 767, в том числе 43 ребенка. В связи с этим специалисты вновь напоминают правила безопасности. В сильный мороз желательно воздержаться от прогулок на свежем воздухе и дальних поездок.

Но если возникла необходимость, постарайтесь обезопасить себя: теплая обувь, теплые варежки, шапка, шарф. Мороз чаше поражает конечности и лицо, их и нужно беречь. А если все-таки обморозились, не стоит растирать поверхность кожи снегом или спиртом – обратитесь к врачу.