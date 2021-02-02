В Красноярске фирма подделала документы, чтобы получить госзакакз на 124 миллиона рублей

В Красноярске фирма подделала документы, чтобы получить госзакакз на 124 миллионы рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске некая фирма подделала документы, чтобы получить госзаказ на сумму 124 миллиона рублей. И поначалу даже выиграла его. Но при проверке махинации вскрылись и вместо прибыли руководство фирмы получило уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, Красноярский машиностроительный завод объявил электронный аукцион для размещения государственного заказа. Среди требований, которые предъявлялись к участникам, было наличие опыта выполнения соответствующих работ. А если такого опыта нет, но сумма контракта очень уж соблазнительная? И тогда строительная фирма организовала себе нужную «справку».

Прокуратура Свердловского района провела проверку соблюдения законодательства о закупках. Тогда-то и выяснилось, что победитель торгов был нечестен. Заказчик отказался заключать договор с нечестным подрядчиком. А материалы прокурорской проверки ушли в работу следователям.