В Туве иностранец собирал персональные данные жителей республики Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве некий гражданин иностранного государства (какого именно, не уточняется) по фамилии Федотов собирал персональные данные жителей республики. Причем интересовали его не все подряд, а сотрудники Счетной палаты Тувы и министерства земельных и имущественных отношений.

У него был доступ к базе, он скопировал информацию, а затем залил ее в «облако» в поисковой системе интернета. А это является нарушением федерального законодательства о защите информации. Его действия привлекли внимание регионального управления Федеральной службы безопасности. На иностранца завели уголовное дело по ч.3 ст.272 УК РФ.

Видимо, данными гражданин воспользоваться не успел, суд города Кызыла вынес решение: оштрафовать иностранца на 50 тысяч российских рублей. А руководству ведомств было поставлено на вид: устранить обстоятельства, которые способствовали преступлению, сообщает УФСБ.