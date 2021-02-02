Владимир Перекотий получил штраф 150 тысяч рублей и 100 часов работ за участие в митингах

Фото: Из Instagram Владимира Перекотия

Постановление вынесли в Ленинском суде Красноярска

Екатерина Погорелова

В Красноярске во время несанкционированного митинга задержали известного медиа менеджера Владимира Перекотия. Сегодня в Ленинском суде прошло заседание. Известному активисту назначили 100 часов обязательных работ по первому протоколу за участие в акции 23 января. Результат второго слушания – штраф 150 тыс. руб. за выход на несанкционированный митинг 30 января. Адвокат Владимир Васин сказал, что это одно из самых долгих заседаний по делу о митингах.

Как сообщает телеканал ТВК, в перерыве Владимир Перекотий дал небольшое интервью.

- Это фантастика какая-то. Жалко, что вас нет. Они меня оставили, потому что я не отработал прошлые 30 часов. Мне 2 месяца не приходили уведомления, звонил 5 раз, но никто не отвечает. Я им писал письмо, ответа не было. Через 3 месяца я еще раз пишу письмо, они мне не отвечают. Все это пересылал своему адвокату. Тогда я иду пешком к приставам. У меня даже фотография есть.

Позже приставы официально заявили, что исполнительного дела на Владимира Перекотия у них в ведомстве нет.