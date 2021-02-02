Житель Красноярска может получить пожизненное за 5 килограммов наркотиков. Стоп-кадр видео

В Красноярске полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемый – 27-летний житель краевого центра. По версии полиции, он пытался сбыть 5,6 килограммов синтетических и растительных наркотиков. Причем не оптом, а закладками – то есть планировал получить максимальную прибыль.

На пороге квартиры наркодилера оперативники появились в сопровождении отряда особого назначения «Гром». В ходе обысков в квартире и гараже они обнаружили и изъяли около 20 свертков с различными веществами. В том числе 166 граммов кокаина. Но это еще не все: на телефоне у подозреваемого нашли фотографии и описание мест с уже готовыми закладками. Оттуда в общей сложности изъяли еще 50 граммов синтетики.

Уголовное дело заведено по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в особо крупном размере». Санкция этой статьи предусматривает высшую меру наказания, применяемого в России – пожизненный срок. Сейчас наркодилер арестован, а оперативники устанавливают поставщиков наркотиков.