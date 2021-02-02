В Железногорске из окна выпал воспитанник кадетского корпуса. Фото: "Город и горожане"

Целая цепочка чрезвычайных происшествий случилась за два дня в Железногорском кадетском корпусе. Об этом сообщает на своем сайте газета «Город и горожане». Первый случай: накануне днем, 1 февраля, ученика пятого класса ударили по голове мобильным телефоном. Обошлось без серьезных последствий, незначительное рассечение кожи головы, медицинскую помощь оказали на месте.

Сегодня утром, 2 февраля, восьмиклассник почувствовал головокружение после зарядки, потерял сознание и при падении ударился головой об раковину. В общем-то, все также закончилось благополучно.

Что произошло минувшей ночью, наверняка будут выяснять правоохранители. Кадет 11 класса выпал из окна казармы, с третьего этажа. Его доставили в больницу. Взяли анализы на токсикологию (обычная практика в подобных случаях), нужно дождаться результатов. А пока, со слов директора учебного заведения Владимира Войнова, известно, что старшеклассник повредил позвоночник.