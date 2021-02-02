В Красноярский край привезли более 15 тысяч доз вакцины от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В регион привезли более 15 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения. И пояснили, что все препараты уже распределены: 9 тысяч доз – на Красноярск, Минусинск, Ачинск, Канск и Лесосибирск. 3 февраля 4 тысячи доз отправят в отдаленные населенные пункты. А в скором времени ожидается поставка еще одной крупной партии – 30 тысяч доз препарата. Добавим, что организацию вакцинации в Красноярском крае отметили на уровне федерального правительства.

- Не нужно держать вакцину на складе. Работа должна быть построена очень четко. Жители края не должны ждать. Это касается и записи на вакцинацию, и проведения самой процедуры. От того, как сейчас сработают специалисты на местах, зависит здоровье большого количества людей, - отметил губернатор края Александр Усс.

Как записаться на прививку:

- можно обратиться в регистратуру своей поликлиники очно или по телефону

- записаться через личный кабинет на портале www.web-registratura.ru

- записаться через личный кабинет на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru

- обратиться на горячую линию министерства здравоохранения: 8 800 100 56 53, либо на короткий номер 122.