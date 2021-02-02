В Красноярск приедет восходящая звезда фигурного катания - Софья Самоделкина

Тренер, Софьи Самоделкиной - Сергей Давыдов, а это значит, что она прямая конкурентка воспитанников Туртберидзе и Плющенко Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров приедет Софья Самоделкина. Ей 13 лет и она уже обратила на себя внимание экспертов на контрольных прокатах юниорской сборной России. Тогда она, еще будучи не на пике формы, успешно справилась с тройным акселем — редким даже для взрослых спортсменок прыжком. Сейчас Самоделкина уверенно исполняет и четверные, поэтому на первенстве России среди юниоров, который стартует в Красноярске, является одной из фавориток.

Тренер, Софьи Самоделкиной - Сергей Давыдов, а это значит, что она прямая конкурентка воспитанников Туртберидзе и Плющенко. Причем Давыдов сознательно держится в стороне от скандалов известных тренеров и не дает интервью журналистам.

Юной фигуристке уже пророчат хорошее будущее и она должна откатать сложную программу на красноярском льду.