В Красноярском крае подростки насмерть забили пожилого мужчину: дали по 5 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае 17-летние подростки насмерть забили пожилого мужчину. Произошло это в Ирбейском районе в ночь с 14 на 15 апреля 2020 года. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, до момента преступления все трое были знакомы друг с другом.

Товарищи пришли домой к пенсионеру, зачем – не уточняется. Но между ними возник конфликт, возможно, после употребления спиртного. Подростки стали избивать хозяина дома, руками и ногами, не разбирая, куда. В результате он получил многочисленные телесные повреждения, от которых и скончался.

Суд признал несовершеннолетних виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть. В зависимости от степени участия в преступлении, один получил наказание 5 лет лишения свободы, второй – 5 лет и 2 месяца.