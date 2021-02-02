В Красноярске создадут Технологическую долину

В Красноярске будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина». Соответствующее соглашение уже подписали министерство экономического развития РФ, правительство Красноярского края и администрация Красноярска. Отметим, что в России действуют более 30 ОЭЗ, из них промышленно-производственного типа – 19.

Технологическая долина расположится на свободных площадках недалеко от промышленного района Красноярского металлургического завода. Общая площадь территории 247 гектаров, и треть свободных площадей уже вызвала интерес у потенциальных резидентов.

Для новых современных предприятий, которые войдут в ОЭЗ, (а только такие и могут рассчитывать на участие в Технологической долине) будет действовать смягченный налоговый режим.

- Технологическая долина — это путь к качественному изменению структуры промышленности Красноярска. Сам смысл особой экономической зоны промышленно-производственного типа, ее идеология, законодательно утвержденный механизм ее работы означает концентрацию новых высокоинтеллектуальных производств продукции с высокой добавленной стоимостью. Это реализация совсем иного подхода в технологиях, экологии, организации труда и продвижения своих товаров, - сказал министр экономики и регионального развития края Егор Васильев.

В ОЭЗ планируется отрыть производство крупногабаритного экструдированного профиля из алюминиевых сплавов, который востребован в вагоностроении, мостостроении, при возведении большепролетных конструкций. А также производство термообработанных листов и плит из алюминиевых сплавов, легкосплавных колесных дисков, дробилок, элеваторов, плавильных печей для добывающей отрасли и деревопереработки.

КрАЗ в технологическую долину не входит. Да и по условиям участия в ней не может входить. Но на заводе готовы к сотрудничеству.

- Для проектов технологической долины КрАЗ не планирует увеличивать производство металла, - отметил управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов. – Из общего объема продукции, который выпускает КрАЗ, мы перераспределим металл в пользу местных потребителей. Так как для нас важно, чтобы глубокая переработка велась в Красноярске – это высокотехнологичные производства, дополнительные рабочие места и социально-экономическое развитие города.

Дополним, первые инвестпроекты принесут городу и краю до 1500 рабочих мест. По оценке специалистов, к 2030 году объем инвестиций резидентов может составить 18 556 млн рублей, а налоговые платежи составят 6,5 млрд рублей.