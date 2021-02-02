В Красноярске благоустроят подъезды к Центральному и Восточному входам на «Столбы» Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярска продолжают благоустройство рекреационной зоны национального парка «Столбы». Это и понятно: во-первых, популярное место отдыха. Во-вторых, лицо города и края, о нем знают даже за рубежом и среди туристов зачастую бывают приезжие из дальних стран. В 2019 года (до коронавируса) было около 700 тысяч туристов.

В ближайших планах мэрии – сделать удобные подходы и подъезды к Центральному и Восточному входам в нацпарк. Возле Восточного входа сделают автобусную остановку, а конечную для маршрутов, которые проходят по улице Базайской, перенесут к лагерю «Гренада». И там же построят парковку для частных автомобилей, места для этого там достаточно. Разумеется, в связи с этим отремонтируют и проезжую часть на Базайской, плюс тротуары, плюс два моста.

Центральный вход: там расширят парковку по Свердловской, сделают по другую сторону улицы красивую смотровую площадку – там открывается замечательный вид на Енисей и Успенский мужской монастырь. Отремонтируют участок дороги возле Свердловской, 273/2, устроят тротуары для пешеходов и расширят парковку. А также установят светофор. Все работы планируется завершить к концу осени.