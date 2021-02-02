В Красноярском крае En+ Group запустила конкурс на лучший экологический проект по сохранению Енисея

Задача - сохранить водные экосистемы в регионах присутствия компании. Фото: пресс-служба КГЭС

В Красноярском крае стартовал конкурс на лучший экологический проект по защите водных экосистем регионов присутствия компании En+ Group.

В рамках конкурса будут рассматриваться проекты по сохранению Байкала и его природных территорий, Ангары, Енисея, Волги, Оки и их притоков, а также других водных объектов указанных территорий.

Размер грантового фонда – 10 млн рублей, максимальная сумма гранта – 500 тысяч рублей.

Кто может принять участие: некоммерческие организации (кроме религиозных и политических), государственные федеральные, региональные и муниципальные бюджетные учреждения, учреждения социальной сферы, товарищества собственников жилья, управляющие компании, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в рамках конкурсных направлений.

Сроки: прием заявок продлится до 15 марта 2021 года. Подробную информацию о конкурсе, положение, форму заявки и контактную информацию ищите на сайте www.enplus-grant.ru. Заявки принимаются только в электронном виде.

Заявки на конкурс можно подать по 4 номинациям. Фото: компания En+ Group

По условиям конкурса, заявки можно подать по 4 номинациям:

- «Местная инициатива», где можно рассказать о своих идеях развития эковолонтерства и совершенствования инфраструктуры природных объектов,

- «Объединяя ресурсы» – номинация для экологического предпринимательства,

- «Передавая опыт» – номинация для образовательных проектов экологического содержания,

- «Наука и практика» - поддержка научных исследований магистрантов, аспирантов и докторантов университетов и институтов для решения актуальных прикладных задач в области сохранения водных ресурсов и биоразнообразия.

Также в программе конкурса предусмотрены онлайн-презентации, образовательные вебинары, очные консультации в городах реализации конкурса. Зарегистрироваться для участия в мероприятиях и посмотреть расписание можно на сайте конкурса.

- Грантовый конкурс стал площадкой для консолидации идей, на которой сформировалось сообщество из экспертов, активистов, лидеров мнений. Компании важно, чтобы в локальных сообществах появлялась своя методическая и инфраструктурная база, проектные и постоянные команды, практики, направленные на улучшение экологической обстановки в их территориях, - отметила заместитель генерального директора компании En+ Group Вера Курочкина.

Дополним, что грантовый конкурс – часть комплексной экологической программы En+ Group, которая действует с 2011 года по инициативе Олега Дерипаски. В 2020 году на конкурс поступило 83 проекта из Иркутска, Байкальска, Усть-Илимска и Дивногорска, 14 проектов получили финансовую поддержку компании.