Красноярскэнергосбыт в 2020 году направил более 3 млн рублей на благотворительные программы

Красноярскэнергосбыт подвел итоги реализации благотворительных программ 2020 года. Поддержку компании получили 15 организаций на сумму более чем 3 млн рублей.

Большую поддержку в период пандемии энергетики оказали медучреждениям края. В Минусинскую и Канскую межрайонные больницы, Кежемскую районную больницу было куплено оборудование для лечения пациентов с COVID-19.Треть этих средств направлено на восстановление военных памятников в селах Ораки и Шушь Шарыповского района, Заозерка Абанского района и поселке Ойский Ермаковского района и организацию торжественных мероприятий Красноярской КРО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в честь 75-летнего юбилея Победы.

Поддержали энергетики и образовательные проекты: новое оснащение получили лаборатория технического конструирования и моделирования «Мобильная роботехника» Кордовской школы № 14 Курагинского района и Центр технического творчества Бородино. Школьникам из Железногорского детского дома было передано оборудование для учебы на «удаленке». Игровые модули и специализированная мебель закуплены для Толстомысенского детского сада Шарыповского района и Центра семьи «Зеленогорский».Кроме того, Красноярскэнергосбыт помог отремонтировать аварийную кровлю и помещения для занятий спортом детского психоневрологического интерната «Подсолнух». Чтобы воспитанники занимались спортом, в Лесосибирский детский дом закуплено новое спортивное снаряжение, а в Дзержинском детском доме установлены уличные тренажеры для занятий на свежем воздухе.

- Мы увеличили объем благотворительной помощи социальным учреждениям региона. Приоритет в выборе благополучателей расставляет сама жизнь. Ранее мы ориентировались на поддержку бюджетных организаций - добросовестных потребителей электроэнергии, много внимания уделяли экологическим проектам. А в 2020 году основные направления благотворительной деятельности были заданы празднованием 75-летия Победы. Из-за пандемии коронавируса отказались от некоторых экопроектов и срочно отправили средства медучреждениям, - отметил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.При финансовой поддержке Красноярскэнергосбыта состоялась онлайн-премьера военной драмы «Ленинград» инклюзивной театральной студии «Открытые сердца». А чтобы спектакль посмотрели как можно больше зрителей, была снята телеверсия драмы с обновленными декорациями и костюмами. На средства энергокомпании также отремонтирован выставочно-экспозиционный зал и приобретено оборудование для образовательных мероприятий Канского краеведческого музея.