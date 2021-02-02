В Красноярске двух человек будут судить за детскую порнографию и педофилию Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске двух человек будут судить за преступления против половой неприкосновенности, причем потерпевшими стали несовершеннолетние девушки. Уголовное дело, которое расследовал следком, уже направлено в суд для рассмотрения по существу. И наказание по инкриминируемым статьям будет суровым, в зависимости от участия каждого.

Согласно материалам дела, 40-летний житель Красноярск и его 51-летний приятель (занимал должность директора по развитию АНО ЦРИСА «Енисей») в сентябре 2019 года провели фото и видеосъемку с участием двух несовершеннолетних девушек. После этого один из них решил поделиться фильмом с неким знакомым, отправил ему через мессенджер. Правда, потом удалил. Спустя три месяца, в декабре 2019 года оба вступили в интимную связь с несовершеннолетней.

Собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы выдвинуть обвинение, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.