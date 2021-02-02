В Красноярске количество отравившихся водой выросло до 27 человек. Фото: "КрасКом"

В Красноярске количество отравившихся водопроводной водой в Октябрьском районе выросло до 27 человек. Эту информацию подтверждают в «КрасКоме». Установлено, что все пострадавшие проживают по следующим адресам:

- улица Киренского, 32, 32к, 32м,

- улица 2-я Огородная, 22а, 24, 25, 26;

- Дачная, 28, 30а, 35, 35а;

- улица Борисова, 30.

Напомним, что жалобы на ухудшение состояния здоровья стали появляться в минувшие выходные, после того, как на водозаборе «Гремячий лог» 29 января проводились ремонтные работы, было отключено холодное водоснабжение. А после того, как его возобновили, жители указанных домов почувствовали тошноту, рвоту, температуру и другие признаки отравления. Многие вызывали «скорую».

Добавим, что проверку начали Роспотребнадзор и прокуратура. Подключился и следком.

- В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Граждане, испытывавшие ухудшение самочувствия после употребления воды, могут обращаться в следственные органы: (321) 243-08-40, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В «КрасКоме» попросили жителей указанных адресов не употреблять водопроводную воду в пищу, пока не будут установлены и устранены причины ЧП. Тем временем, народ обсуждает - неужели вода ничем не пахла, не имела подозрительно цвета, если была откровенно опасной? А вдруг, - ведь все может быть, - роковую роль и здесь сыграл коронавирус, отнимающий обоняние?

- Всю предстоящую неделю сотрудники Центра контроля качества воды «КрасКома» и Роспотребнадзора будут отбирать дополнительные пробы из распределительной сети и в квартирах домов в Студгородке, жители которых пожаловались вчера на некачественную воду, - рассказали в компании.

Телефон, по которому можно сообщить дополнительную информацию в центральную диспетчерскую «КрасКома»: 211-39-63. Диспетчеры работают круглосуточно.