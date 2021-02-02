В Красноярске после несанкционированного митинга 23 января завели три уголовных дела Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске после несанкционированных митингов 23 января завели 3 уголовных дела. Два фигуранта накануне, 1 февраля, были взяты под стражу по ходатайству краевой полиции и следкома. По третьему вопрос об избрании меры пресечения пока рассматривается.

Первое уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который неоднократно привлекался к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). 23 января он вновь принял участие в несанкционированном мероприятии.

Второе уголовное дело завели на молодого человека, который, находясь в тот день возле здания администрации города, бросил бутылку с замороженной жидкостью в сотрудника полиции, находящегося при исполнении. Позже мужчина извинился, но ответственности с него это не снимает.

Третье уголовное дело – на жителя Емельяновского района, во время несанкционированного митинга он распылил перцовый баллончик прямо в лицо полицейскому. Расследование всех трех дел взяла под свой контроль краевая прокуратура.