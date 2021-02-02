В Красноярском крае завели уголовное дело на лесничего Фото: Мария ЛЕНЦ

В Большеулуйском районе завели уголовное дело на руководителя Таежинского лесничества. Его подозревают в злоупотреблении своими должностными полномочиями. В основу уголовного дела легли материалы проверки местной прокуратуры. А ведут расследование следователи СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной версии следствия в мае-июле 2019 года подозреваемый решил оказать покровительство одному из предпринимателей Бирилюсского района, который занимался заготовкой леса. Для этого он подписал пять фиктивных договоров купли-продажи лесных насаждений с местными жителями, зная наперед, что на самом деле они не будут рубить деревья.

На самом деле эти деляны были вырублены еще до того, как лесничий подписал договоры купли-продажи. А договоры с местными жителями служили лишь прикрытием. Таким образом ущерб бюджету от незаконной вырубки составил более 4 миллионов рублей.