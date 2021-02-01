В Красноярске во время рейда задержали 74-летнего любителя пьяной езды. Фото: пресс-служба ГИБДД

В минувшие выходные инспекторы красноярского полка ДПС провели очередной рейд по проверке водителей на трезвость. Надо сказать, погода выдалась непростая: перед этим выпал глубокий снег, потом пришел мороз. В таких условиях автомобилистам нужно быть вдвойне внимательными. Но нашли и такие, которые проигнорировали правила элементарной безопасности.

По информации ГИБДД города, всего за выходные в рамках рейда было задержано 40 нетрезвых водителей. Причем 6 из них попались повторно, им грозит уголовная ответственность. Один из нарушителей запомнился особо. В ночь на воскресенье на улице Свердловской инспекторы ДПС заметили иномарку, которая совершала странные маневры.

Попытались остановить водителя, но тот только прибавил скорости. Непродолжительная погоня – и вот уже нарушитель остановлен. За рулем иномарки находился мужчина 74 лет, который, несмотря на почтенный возраст, был пьян. Тестирование показало содержание алкоголя в крови 0,68 мг/л. Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав на 2 года.