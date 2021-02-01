В Красноярском крае вору-неудачнику дали 3,5 года колонии строгого режима Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске вору-неудачнику дали 3 года 6 месяцев колонии строгого режима. Столь суровое наказание суд вынес, учитывая прошлые «заслуги» гражданина. Правда, у сторон защиты и обвинения есть еще время для того, чтобы оспорить приговор. Но пока будем говорить по факту.

В июле 2020 года осужденный вышел на свободу, отбыв наказание в местах лишения свободы. Пять дней прожил спокойно, не доставляя никому проблем. А на шестой день случился рецидив. Он зашел в магазин, ударил продавцы, схватил контрольно-кассовый аппарат и выскочил с ним на улицу. Не отходя далеко, обвиняемый вскрыл кассу, но денег там не оказалось. Это его разозлило.

- Обнаружив отсутствие денежных средств в кассе, мужчина вновь забежал в магазин и, угрожая насилием продавцу, высказывал требования о передаче денежных средств. Не отыскав денежных средств, он скрылся с места совершения преступления, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.