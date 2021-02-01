Причал на острове Татышев не успели построить. Делом занялась прокуратура

Проект причала Фото: admkrsk.ru

Прокуратура Красноярска провела проверку выполнения контракта по благоустройству береговой линии острова Татышев. Причал в западной части острова должны были сдать 20 декабря 2020 года. Однако специалисты приехали на место за три дня, но пандус и лестница были не смонтированы, как и сам причал. Также не установлены малые архитектурные формы и освещение.

Заказчиком является, управление молодежной политики города, там сообщили, что все замечания прокуратуры уже устранили. И причал уже стоит. Осталось озеленить территорию, но это можно будет сделать только весной.

Сумма контракта на благоустройство 8,5 миллионов рублей.