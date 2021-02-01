1 февраля справочная-маркетплейс 2999999.ru отмечает своё 25-летие!

Телефонная справочная 2999999 начала свою работу в 1996 году, отвечая на звонки красноярцев по номеру телефона 009 и помогая им найти нужные товары и услуги в Красноярске.

За четверть века многое изменилось: эволюционировали средства связи, вошел в жизнь каждого человека интернет. Менялись и компания. Запустили сайт 2999999.ru, который с 2020 года работает в формате маркетплейса, где потребители сами могут найти нужную им информацию, а продавцы могут демонстрировать свои товары и услуги и продавать их.

За 25 лет было выпущено 70 справочников, 4 раза обновлялись версии сайта, справочной принято 21 784 509 звонков, компания пережила 3 переезда и 1 пандемию, двое сотрудников из действующего коллектива работают с первого дня создания компании.

И как бы не менялся мир вокруг, остался спрос на человеческое общение - в справочной по-прежнему ежедневно принимают сотни звонков, ведь во многих случаях красноярцам удобнее и быстрее позвонить, тем более, что операторы не только выдают телефонные справки, но и соединяют абонентов напрямую с фирмами и магазинами.

- В эту юбилейную дату благодарим всех друзей, партнеров, клиентов и абонентов за многолетнее доверие, сотрудничество и звонки! Желаем всем здоровья и мира. Будем рады еще много лет помогать продавцам и покупателям находить друг друга в Красноярске! - прокомментировала директор компании Татьяна Шестакова.