Новое увольнение в министерстве лесного хозяйства Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно о новых кадровых изменениях в правительстве Красноярского края. От занимаемой должности освобожден Андрей Черкашин, он был заместителем министра лесного хозяйства. В официальном документе, опубликованном на краевом портале за подписью председателя правительства Юрия Лапшина, обозначена причина увольнения: по собственному желанию. Дата увольнения – 29 января.

Добавим, что осенью прошлого года был уволен бывший министр ведомства Димитрий Маслодудов. Его подозревают в преступлении коррупционного характера. В декабре на его место был назначен Алексей Панов. После ухода Черкашина у нового министра остались четыре ближайших помощника – первый зам и три просто зама. Сам Черкашин проработал в министерстве чуть более года, с ноября 2019-го. Будет ли на это место назначен новый чиновник или нет, пока неизвестно.