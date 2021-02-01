В Красноярске за нарушение масочного режима с начала года сняли 40 автобусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за нарушения масочного режима в январе сняли с линии 40 автобусов. Такую цифру назвали в департаменте транспорта. Специальные комиссии совершили 30 рейдов, проверили 289 единиц. Причем все делалось в открытую: специалист городской администрации или Роспотребнадзора в форме с обозначением «Инспекция COVID-19» и сотрудник полиции заходили в салон автобуса и проверяли. Большинство пассажиров были в масках. Кому-то из «антимасочников» хватало увидеть людей в форме и достать маску из кармана. Но нашлись и такие, из-за которых всех пассажиров высаживали на ближайшей остановке, а автобусы отправляли в гараж.

- У многих красноярцев в последнее время возвращается ложное ощущение безопасности. Между тем коронавирус не отступил. Хочется поблагодарить пассажиров, которые понимают необходимость использования средств индивидуальной защиты в городском транспорте. Таких теперь большинство. Однако все равно находятся те, кто отказывается носить маску, тем самым подвергая опасности себя и других граждан. Из-за таких пассажиров нередко возникают конфликты, вплоть до вызова полиции и срыва рейсов, – отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.