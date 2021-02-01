В Красноярске на Дубровинского в аварии погиб пассажир иномарки. Фото: "ЧП Красноярск"

В центре Красноярска, на улице Дубровинского, произошла смертельная авария. По предварительной информации около 10 часов дня 30-летняя жительница города ехала за рулем «Фольксвагена Поло». По неустановленной пока причине (возможно, не справилась с управлением), вылетела на встречную полосу и там столкнулась с автомобилями «Киа» и «Тойота».

Последствия оказались трагическими: пассажир «Фольксагена» погиб на месте. Водителям двух автомобилей понадобилась медицинская помощь. Движение на участке было затруднено – пока на месте работала дорожная полиция, транспорту пришлось проезжать по одной полосе в обе стороны.

Добавим, что ситуация на дорогах города требует большого внимания у водителей. Многие игнорируют элементарные правила дорожного движения, например, по Дубровинского, от Регпалаты до четвертого моста зачастую мчатся с превышением скорости, потому что там нет светофоров. А в результате эта улица – одна из самых аварийных в городе.