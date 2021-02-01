На Красноярском водохранилище под лед провалилась машина. Фото: соцсети

На Красноярском водохранилище под лед провалился легковой автомобиль. Информация вместе с фотографиями с места события появилась на официальной странице губернатора края в «Инстаграме». Судя по фото, несмотря на ночь и глубокую темень, на место прибыли спасатели и выполнили свою работу при свете фонарей.

В КГКУ «Спасатель» уточнили, что ЧП произошло в районе залива Большое Дербино. Четверо рыбаков заехали на лед на внедорожнике. Одна сторона машины провалилась в наледь и вызволить ее своими силами у рыбаков не получилось бы. Так что пришлось вызывать на помощь экстренные службы.

Добавим, что, к сожалению, подобные прогулки по замершим водоемам – всегда риск. Не стоит думать, что раз на улице стоит мороз в 30 градусов, то на реках и озерах лед толщиной в метр. Иной раз бывают опасные ловушки – наледи и полыньи. Спасатели советуют: если собрались на зимнюю рыбалку, лучше оставьте автомобиль на берегу.

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