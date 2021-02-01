«Заходи и живи»: какие квартиры получают молодые специалисты в Норильске?

Для новоселов все готово! Фото: Марина Пешкова.

В 94-х квартирах-студиях площадью от 19 до 36 квадратов празднуют новоселье молодые специалисты «Норникеля». Качественные отделочные материалы, бытовая техника, мебель, постельное белье, шторы, посуда – заходи и живи! Продуманы даже мелочи: утюг, гладильная доска, чашки и ложки. Тепло, уютно, безопасно: здесь организовано круглосуточное дежурство, ведь кроме квартир-студий есть и общественные зоны, спортивный зал с современными тренажерами, мини-кинотеатр, конференц-зал, зоны отдыха и просторные комфортные гостиные на каждом этаже, где можно провести время в компании друзей.

Общая стоимость проекта по реконструкции общежития - 309 млн руб., из них в 250 млн руб. обошлись строительные работы, и более 50 млн руб. ушло на внутреннее наполнение (мебель, бытовая техника, электроника и предметы быта).

Ключи от нового жилья вручил молодым сотрудникам компании старший вице-президент «Норникеля» – руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

«Строительство дома для молодых специалистов – это амбициозный проект «Норникеля», – сказал Николай Уткин. – Для компании важно обеспечить своих сотрудников, в том числе прибывших из других регионов России, комфортными условиями проживания. Дом молодых специалистов специально построен в Талнахе, чтобы вы жили рядом с вашим предприятием. Поздравляю с новосельем! Счастья и уюта вам в новом доме».

Дома для молодых специалистов имеют статус общежитий, то есть в собственность жильцов они не переходят. Однако имея благоустроенные до мелочей квадратные метры, молодые специалисты имеют возможность накопить на собственное жилье.

Напомним, первый Дом молодых специалистов появился в Норильске на Ленинском проспекте в 2015 году и сегодня здесь 61 однокомнатная квартира-студия, где проживают 126 молодых специалистов, в том числе 16 семейных пар. Кстати, их пожелания были учтены при проектировании еще двух новых домов для молодых специалистов. Они оба неслучайно расположены в Талнахе, ведь именно здесь реализуются стратегические проекты компании «Норникель», для которых нужны квалифицированные специалисты, в том числе и из других регионов России.

Поэтому было принято решение о реконструкции и достройке сразу двух домов для молодых специалистов. Первый, с квартирами-студиями, уже сейчас принимает первых жителей, второй – с квартирами, достраивается. Точнее, здесь идет сборка мебели и обустройство квартир.

Во втором доме 99 благоустроенных квартир, из них 39 однокомнатных, 39 двухкомнатных и 21 квартира однокомнатная. Все жилые помещения тоже будут полностью готовы для жизни: с мебелью, шторами, бытовой техникой, светильниками и т.д. На обустройстве не экономили: дорогая сантехника, межкомнатные двери из дерева, безопасные входные двери стоимостью около 100 тысяч рублей, - все говорит о том, что компания позаботилась о своих молодых сотрудниках.