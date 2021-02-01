В Красноярском крае госавтоинспекторы дважды спасли девушку на трассе в 43-градусный мороз. Фото: ГИБДД

Мир не без добрых людей. В Красноярском крае госавтоинспекторы дважды спасли девушку на трассе в лютый мороз. Иначе ей пришлось бы очень туго. Подробности истории, которая произошла на минувшие выходные, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Наряд ДПС возвращался с ночного дежурства, который нес на пригородной трассе Заозерного. Госинспекторы заметили на обочине дороги одиноко стоящую иномарку с включенной аварийной сигнализацией. Температура воздуха при этом – минус 43 градуса. Водителю однозначно требовалась помощь.

Владелицей оказалась молодая женщина. Она пояснила: возвращалась домой, а тут лопнуло колесо. Оценила свои силы и поняла, что самостоятельно едва ли справится. Дорожные полицейские помогли заменить ей колесо и предложили сопроводить до города, вдруг еще что-то случится. И как предвидели – через пару километров автомобиль снова остановился. На этот раз у него порвался ремень ГРМ. Так что госавтоинспекторы вызвали эвакуатор, а девушку довезли прямо домой на патрульной машине.