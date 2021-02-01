В Красноярске вузы возвращаются к традиционному формату обучения Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские вузы, как и все возвращаются к традиционному формату обучения. На минувшей неделе соответствующий документ подписал глава министерства образования и науки России Валерий Фальков. Уже с понедельника 8 февраля студенты вернутся в свои аудитории. При этом руководству вузом необходимо будет согласовать это с территориальными органами Роспотребнадзора.

Требования к безопасности никто не отменяет. Все – как в школах (которые вернулись в привычный режим работы сразу же после зимних каникул, 11 января). То есть регулярная санитарная обработка помещений антисептиками, проветривание аудиторий, масочный режим для студентов и преподавателей, соблюдение социальной дистанции. Всем входящим в помещение вуза – термометрия. Если есть признаки инфекционных заболеваний – в помещение не пропускать.

Но если вдруг эпидемиологическая ситуация изменится, нужно быть готовыми к тому, чтобы вновь ввести ограничительные меры.