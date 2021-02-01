В Хакасии опасный преступник пригрозил расправой сотруднику колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии опасный преступник пригрозил расправой сотруднику колонии и получит за это новый срок. Уголовное дело с обвинительным заключением уже передано в суд на рассмотрение, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального следкома.

По версии следствия 28-летний заключенный отбывает и без того немалый срок в колонии. За ним целый список тяжких преступлений: убийство, преступления против половой неприкосновенности, применение насилия в отношении представителя власти, незаконный оборот наркотических средств. К тому же в колонии он был признан злостным нарушителем режима исправительного учреждения.

- В октябре 2020 года во время обхода камер администрацией обвиняемый, действуя с целью дезорганизации исправительного учреждения, высказал угрозу применения насилия в отношении одного из сотрудников колонии в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, - прокомментировали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Это и стало причиной нового уголовного дела по статье «Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, угроза применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы, в связи с осуществлением им служебной деятельности».