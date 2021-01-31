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Происшествия

Жительница Красноярска вместо выигрыша в три тысячи долларов потеряла кровные десять тысяч рублей

Осторожно, мошенники!
Татьяна РЯБИНИНА
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Свои деньги можно потерять не выходя из дома.

Свои деньги можно потерять не выходя из дома.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жертвой мошенников стала 40-летняя жительница Железногорска, подписчица популярной девушки-блогера. Именно на ее странице она и увидела информацию о розыгрыше призов и решила принять в нем участие. И выиграла! Да еще такую привлекательную сумму, три тысячи долларов. «Менеджер» блогера поздравила с победой, но сообщила, что выплата задерживается. Однако есть вариант, который позволит получить доллары быстро. И объяснила, как перейти по ссылке, как заполнить данные банковской карты и подтвердить оплату.

Победительница розыгрыша все исполнила в точности. Но вместо выигрыша оказалась в проигрыше. 10 тысяч рублей были списаны с ее карты немедленно. Надо ли говорить, что телефон «менеджера» больше не отвечал? Зато ответил телефон в полиции, куда и обратилась жертва мошенников.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

На примере обманутой женщины полиция еще раз напоминает о том, что нельзя переходить по неизвестным ссылкам и передавать данные своей банковской карты.

Криминал