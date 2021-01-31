«Подумайте, кого вы защищаете»: в Красноярске на митинг пришел ряженый военный в чужой форме и кричал на полицейских

На митинге ряженый военный говориол одно, после митинга - другое. Фото: Мария ЛЕНЦ

Видео эмоционального паренька в военной форме сегодня опубликовали многие СМИ. Как он стоит перед шеренгой полицейских и выкрикивает обвинения в их адрес. В частности, он говорил, что тоже присягал на верность своей Родине, готов защищать свой народ и призывал объединиться: «Подумайте о том, кого вы защищаете».

Этот человек был задержан, ему 26 лет, у него неоконченное высшее образование, но самое главное, он не является действующим военнослужащим. Хотя пришел на несанкционированный митинг в форме военнослужащего вооруженных сил Российской Федерации.

После задержания фейковый военный принес извинения за свое поведение, это записано на видео.

Напомним, сегодня на несанкционированный митинг в Красноярск вышло около 200 человек, так оценили количество собравшихся журналисты, которые работали на месте. официальной информации пока нет, после ее появления мы сообщим число участников и число задержанных.