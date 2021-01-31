В Красноярске во время митинга с парапета упал молодой мужчина

Полицейские помогли пострадавшему, котрый спрыгнул с парапета и повредил ногу. Фото: Мария ЛЕНЦ

По предварительным данным, пострадавший по неизвестным причинам спрыгнул с парапета здания филармонии на тротуар. В этом месте был свободный проход, сотрудников полиции и участников акции вблизи не было.

По словам Павла Сиделева, полицейского взвода роты ОБКПО МУ МВД России "Красноярское", он подошел к пострадавшему вместе с напарником и в это же время подошли еще две девушки. На видео можно заметить, что в этом месте не было людей, если бы пострадавший не кричал, его могли какое-то время и вовсе не обнаружить в снегу.

На месте происшествия ему была оказана первая помощь, а также вызвана скорая медицинская помощь, которая и увезла его в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.