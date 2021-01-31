Мороз, туман, уборка снега и ограничения: в Красноярске в районе БКЗ и вантового моста запретили стоянку

Утро 31 января на улице Дубровинского: мороз и туман. Фото: Мария ЛЕНЦ

Воскресным утром улицы Красноярска выглядели довольно пустынными. И это понятно. Мороз под 40, туман и гололед – все против активных выходных.

В городе убирают снег. А с вечера субботы и на протяжении всего воскресенья 31 января в Красноярске запретили остановку и стоянку транспорта в районе БКЗ и вантового моста: на ул. Каратанова и проезде от ул. Маркса до набережной Енисея в районе вантового моста на остров Татышев. Ограничение продлится до 22:30 - эта информация важна для тех, кто сегодня собираетс яна концерт. Кстати, все билеты распроданы!

Официальная версия ограничения стоянки и парковки - работы по содержанию улично-дорожной сети. Неофициальная – несанкционированные митинги, которые ожидаются в Красноярске 31 января. Запрет парковки в некоторых местах, организация уборки снега с временными перекрытиями, в общем-то, поможет красноярцам сохранить свои автомобили от возможных инцидентов.

А пока красноярцы выкладывают в социальные сети туман, накрывший город, и многочисленные мелкие аварии, многие из которых происходят из-за гололеда, когда даже на низкой скорости можно повредить свой и чужой автомобиль.