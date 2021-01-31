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Общество

В Красноярском крае больше, чем в других регионах Сибири, противников перехода на электронные трудовые книжки

Кто они по возрасту и роду занятий и почему не хотят менять бумажный вариант на электронный?
Татьяна РЯБИНИНА
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Больше всего противников перехода на электронный вариант среди юристов!!!

Больше всего противников перехода на электронный вариант среди юристов!!!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Опрос в Красноярском крае провела служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

46% из тех, кому предлагали перейти на электронную трудовую, согласились это сделать. 54% — отказались. Выше всего доля тех, кто перевел трудовую в цифровой формат, в сферах продаж, ИТ и начала карьеры, ниже всего — среди HR-специалистов и бухгалтеров.

Среди причин отказа от перевода трудовой книжки в цифру, основная — непонимание, как это будет работать (55%). По 35% респондентов, отказавшихся от перехода, считают электронный вариант ненадежным с точки зрения безопасности личных данных либо не доверяют «цифровым» инициативам государства. 8% респондентов пока не стали переходить на электронную трудовую по рекомендации работодателя.

Основная причина перехода на электронную трудовую — минимизация бумажной волокиты (57% из перешедших выбрали этот вариант). Ещё 52% считают, что таким образом облегчают себе доступ к данным трудовой книжки. 38% видят риски потерять бумажную книжку и считают, что так удобнее. 23% перешли на электронный вариант по совету работодателя.

Молодые соискатели в возрасте 18-24 лет чаще делали свой выбор в пользу электронной ТК (57%), в то время как сотрудники старше 31 года в большинстве случаев (60%) отказывались от цифрового варианта, и сохраняли бумажный документ.

Больше половины работающих соискателей из Красноярского края заявили, что положительно или скорее положительно относятся к переводу трудовых книжек в цифру (53%). При этом тех, кто отрицательно оценивает переход на электронные трудовые книжки, среди опрошенных жителей региона 29%, и это самая большая доля скептиков, по сравнению с другими регионами Сибири.

Наибольшая доля тех, кто относится к переводу трудовой в цифру положительно — среди соискателей из сферы искусства и массмедиа (57%), начинающих карьеру и студентов (56%) и ИТ-специалистов (54%). Больше всего противников этой инициативы — среди юристов (40%), работников банковской сферы (37%) и сферы HR (32%).