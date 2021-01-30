Жителя Якутии осудят за реабилитацию нацизма Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Якутии осудят за реабилитацию нацизма. По версии следствия, фигурант разместил в соцсети фотографию Гитлера и написал под ней надписи, оправдывающие нацизм. Инцидент зафиксировали 4 мая 2020 года.

- На сегодняшний день исполняющий обязанности прокурора республики Саха (Якутия) Айдар Иванов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого стал житель Нюрбинского района. Мужчине предъявили обвинение по статье «Реабилитация нацизма», - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Своими действиями обвиняемый отрицал факты установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран от 1 октября 1946 года. Кроме того, мужчина одобрил участие Гитлера в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны.

Отметим также, что материалы уголовного дела направят в Верховный суд Республики Саха (Якутия), когда вручат копию обвинительного заключения.