Собак-охранников на стройки предлагают приюты в Красноярске Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Собак -охранников на стройки предлагают приюты в Красноярске. Все животные стерилизованы и привиты от бешенства. Об этом рассказали в пресс- службе городской администрации.

По информации, предоставленной специалистами, популяция бездомных собак пополняется именно за счет так называемых «корпоративных». Их заводят на базах, стройках, стоянках и других объектах для охраны. За частую такие собаки находятся на свободном выгуле - днем могут находиться где угодно, а вечером возвращаются на объект. На площадках их подкармливают, приручают, но по завершении стройки или при переезде чаще всего просто бросают.

Согласно последним данным, в городе за январь 2021 года отловили 200 бездомных псов. После всех необходимых процедур их в основном выпускают обратно в среду обитания. Однако таких собаки как раз могли бы забирать для охраны строящихся объектов.