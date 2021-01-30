Новую детскую площадку в «Красноярских Столбах» назвали Кизямы ФОТО: «Столбы»

Новую детскую площадку в Красноярских «Столбах» назвали Кизямы оли в уменьшительно-ласкательной форме Кизямушки. Название выбрали путем голосования местные жители. Напомним, она находится в Гранитном карьере на Восточном входе национального парка перед новым научно-познавательном центром «Столбы».

- Голосование по выбору названия для площадки завершилось 29 января. Автор наименования Герасим Доценко. На Кизямы проголосовали 292 человека, то есть почти 41 процент участников опроса. Второе место досталось варианту «Восточная полянка» (автор Дмитрий Соболев), за который проголосовали 217 человек, то есть 30 процентов от общего числа. На третьем месте «Такмачок» Инны Лапиной с 205-ю голосами, то есть чуть больше 28 процентов, - рассказали в администрации нацпарка.

Отметим также, что финалистов и авторов лучших названий, вошедших в первый этап голосования, пригласили на церемонию награждения, которая прошла сегодня, 30 января, в новом научно-познавательном центре «Столбы» в Гранитном карьере.