В Красноярском крае заведующая детсадом незаконно выплатила зарплату в 1,7 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае заведующая детсадом незаконно выплатила зарплату в 1,7 миллиона рублей. Деньги получали трудоустроенные, но не работающие в действительности сотрудники. Нарушение обнаружили во время прокурорской проверки.

- В детском садике поселка Таежный были фиктивно трудоустроены четыре человека на должности воспитателей и сторожей. Фактически они не работали, а их зарплату заведующая забирала себе и распоряжалась деньгами по своему усмотрению. Своими действиями она причинила бюджету ущерб на сумму 1,7 миллиона рублей, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры.

На сегодняшний день материалы проведенной проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, а потом возбудили уголовное дело. Фигурантке предъявили обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование находится на контроле прокуратуры.