В Красноярском крае почти 100 семей из бараков получили ключи от новых квартир ФОТО: правительство Хабаровского края

В Красноярском крае 99 семей из бараков получили ключи от новых квартир. Новоиспеченные новоселы обживают квадратные метры в 18-этажном панельном доме на Тимошенкова. Расселение провели в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья, реализуемую по нацпроеку «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- Раньше жили в плохом, аварийном гнилом доме 30-х годов прошлого века постройки. А здесь красиво, уютно и тепло. В старой квартире было 40 квадратов и маленькая трехметровая кухня, а тут площадь нашей двухкомнатной – 51 квадрат. Мы очень довольны, - рассказала новосел Надина Халилова.

Отметим также, что теперь уже бывшим жильцам бараков передали квартиры с чистовой отделкой. В помещениях установлены пластиковые окна, сантехника, межкомнатные двери. Также есть застекленные балконы, есть линолеум и наклеены обои. В квартирах на первом этаже установили теплые полы.