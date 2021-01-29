В Хакасии перекрыта для проезда подтопленная дорога ФОТО: минтранс Хакасии

В Хакасии перекрыли для проезда подтопленную дорогу Шира-Беренжак. По предварительной информации, инцидент случился на 53-м километре автотрассы – на поверхность вышли грунтовые воды.

- Подтоплена проезжая часть. Автомобильная дорога перекрыта. Организован объезд. Проезд на Беренжак свободен. Работает техника, - коротко прокомментировали в региональном минтрансе.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра и метели закрыли саяногорскую трассу для проезда автобусов. Движение пассажирского транспорта ограничили на трассах Абакан – Саяногорск, Абакан – Ак-Довурак в сторону Таштыпа. Кроме того, в ГИБДД Хакасии рекомендовали республиканскому автовокзалу приостановить выход автобусов в рейсы Абакан - Саяногорск и из Аскиза в Таштыпский район. Для легкового транспорта проезд открыт. Автолюбителей призывают быть предельно внимательными на дорогах.