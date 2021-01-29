Сбежал и прятался 16 лет: обвиняемого в изнасиловании 15-летней девочки из Сосновоборска нашли в Приморье

Обвиняемого в изнасиловании 15-летней девочки из Сосновоборска нашли в Приморье Фото: Мария ЛЕНЦ

Обвиняемого в изнасиловании 15-летней девочки нашли спустя 16 лет. Все эти годы он находился в розыске, жил в постоянном страхе, не обращался в государственные органы, работал неофициально. И даже детей, родившихся в гражданском браке, не признавал, чтобы ненароком не засветиться. И все-таки полиции удалось обнаружить его, но очень далеко – в Приморье.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый до 2004 года жил в Сосновоборске. Ему на тот момент было 24 года. В конце мая он встретил в баре 15-летнюю школьницу, они жили в одном дворе, поэтому могли знать друг друга. Сначала общались, потом пошли гулять. Оказавшись в безлюдном месте, молодой человек предложил девочке интим. А когда она отказалась, избил ее и надругался.

Пострадавшая вместе с матерью написала заявление в полицию, узнав об этом, обвиняемый в спешке сбежал в неизвестном направлении. И как теперь выяснилось, почти на самый край земли. В пресс-службе краевого следкома рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.