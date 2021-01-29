Красноярский институт экономики прекращает свою работу с 1 февраля Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский институт экономики Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики закрывается. С понедельника 1 февраля. Почему и кто принял такое решение, учитывая, что учебное заведение спешно проработало 25 лет? Директор института Алексей Храмцов рассказал Gornovosti.ru, что это было распоряжение собственника. Нет, Красноярский институт экономики не был убыточным. Напротив, он пользовался спросом у молодых людей, желающих получить высшее образование, и приносил прибыль. Так что подробностей не будет, решение окончательное и пересмотру не подлежит.

А что же студенты? До 28 января они должны были подать заявление на перевод в другие вузы. Иначе будут попросту отчислены. 80% студентов красноярского филиала решили продолжить учебу в головном вузе, а остальные 20 % - в других вузах города.

Добавим, что у Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики остаются филиалы в Барнауле, Мурманске, Смоленске и Новосибирске.