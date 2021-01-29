В Красноярске мужчина раздавал детям конфеты возле школы

Школа Фото: Мария ЛЕНЦ

В микрорайоне Северный, ученики одной из школ начали рассказывать про странного мужчину, который якобы подходит к детям и угощает их конфетами. Подозрительного прохожего ни один раз замечали у школы на проспекте Комсомольский. Он постоянно гуляет возле образовательных учреждений и раздает детям конфеты. Вот, что рассказали очевидцы журналистам телеканала «Енисей»:

- Он предлагал детям просто конфеты, хватал за руку и начинал тащить в неизвестном направлении. Большинство, из детей не осведомлены, что нельзя ходить с чужими дядями. В итоге набиралась компания школьников и все шли в неизвестную сторону.

Инициативным родителям удалось задержать мужчину, который на самом деле прогуливался по школьному двору. Подозрительного мужчину доставили в отдел полиции, допросили и отпустили. Сейчас ведомство проводит проверку.