Tele2 и vivo будут сотрудничать напрямую

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, первым на российском рынке абонентского оборудования заключил прямой договор о поставках смартфонов с vivo. Vivo – глобальная высокотехнологичная компания, занимающая лидирующие позиции в создании инновационных продуктов и услуг в области мобильных коммуникаций. Вендор активно наращивает свою долю в продажах сети Tele2. По итогам 2020 года она увеличилась на 69% год к году в денежном эквиваленте. Заключение прямого контракта позволит улучшить качество присутствия vivo в ассортименте розницы Tele2 и стимулирует совместную работу в сфере продвижения новых технологий.

Компания vivo занимает пятое место в мировом рейтинге производителей мировых смартфонов c долей 8,6% (по данным IDC за 2020 год), в Китае она сохраняет устойчивое второе место (согласно отчету Counterpoint). По информации vivo, общая аудитория пользователей ее устройств достигает 350 млн человек.

Сильные позиции vivo на мировых рынках обусловлены наличием устройств со сбалансированным соотношением стоимости и функционала при высоком контроле качества, фокусом на инновациях и точным соответствием запросам целевой аудитории. Смартфоны vivo динамично наращивают присутствие в розничной сети Tele2: по итогам 2020 года продажи этих устройств выросли на 69% в денежном эквиваленте по сравнению с 2019 годом.

Ранее Tele2 и vivo наладили эффективное взаимодействие в технической части.