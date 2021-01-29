Tele2 построит сноупарк на «Розе Хутор»

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает поклонников горнолыжных видов спорта на курорт «Роза Хутор». С 30 января по 6 февраля 2021 года пройдет неделя активного отдыха в горах от команды Spotway, организующей мероприятие Rosafest x Gorilla Energy. Впервые на курорте состоится челлендж от Tele2: всем, кто готов проверить на скорость себя и мобильный интернет от Tele2, оператор предложит специальные миссии на горных склонах. Самым зрелищным событием по традиции станет ежегодная прямая трансляция ночного фристайла сильнейших экстремалов страны на скорости 4G от Tele2.

Шестой год подряд Tele2 меняет правила на горнолыжных склонах. Оператор делает любой день лыжника или сноубордиста более насыщенным и интересным, а клиенты Tele2 получают привилегии во время и после катания. В этом году оператор снова построит на «Розе Хутор» специальный сноупарк для гостей курорта, на которых можно выполнять эффектные трюки, скольжения и прыжки. Все, кто увлекается джиббингом и фристайлом с выполнением трюков, смогут попробовать себя в сноупарке Tele2. Он будет работать даже для тех спортсменов, у кого нет ски-пасса, а вход будет бесплатным для всех.

Tele2 организует в сноупарке видеозапись трюков. Каждый райдер получит на память видео своего проезда и сможет поделиться им в соцсетях с помощью быстрого 4G-интернета от Tele2.