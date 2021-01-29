Авиакомпания Nordstar начала продажу билетов из Красноярска в южных направлениях Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпания Nordstar сообщила о старте продаж билетов на южные направления на предстоящий летний период – в Сочи, Анапу и Краснодар. Это традиционные рейсы, к ним добавляется и новый в Геленджик.

- Рейсы Красноярск – Геленджик будут еженедельными, с 6 июня – по пятницам и воскресеньям.

- Красноярск – Сочи два раза в неделю, с 4 июня – по пятницам и воскресеньям.

- В Анапу три раза в неделю, с 5 июня – по понедельникам, субботам и воскресеньям.

- В Краснодар еженедельно, с 6 июня – по воскресеньям.

Это все прямые рейсы. А есть еще и трансфертные рейсы через Москву, на них можно попасть из Красноярска в Сочи, Анапу, Минеральные воды, Махачкалу. Летом они станут ежедневными.

В авиакомпании добавили, что выполнять рейсы будут самолеты Boeing 737-800 с компоновкой эконом и бизнес-класса. А приобрести билеты можно как на сайте авиакомпании, так и в мобильном приложении авиакомпании Nordstar, в билетных агентствах, в аэропорту.