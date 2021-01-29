В Доме Кино покажут итальянские комедии и мелодрамы

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Красноярцам покажут комедии, мелодрамы, короткометражные и документальные фильмы различных итальянских режиссеров. Всего будет представлено 16 новинок кинематографа. Большая часть работ - это участники Веницианского кинофестиваля в Берлине, который проходил в прошлом году.

Фестиваль откроется 4 февраля в 19.00 премьерой фильма “Наш отец”, режиссера Клаудио Ноче. Это легкая драма про дружбу, которая понравится любому зрителю.

Также в планах закрыть фестиваль комедией “Итальянские каникулы”, Массимо Веньера.

Все фильмы будут показывать на итальянском языке с русскими субтитрами. Стоимость билетов варьируется от 200 до 250 рублей