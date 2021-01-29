В Центральном районе установят 50 дог-боксов для уборки за собаками

Дог-боксы. Фото:INSTAGRAM.COM/CHISTOGRAD24

Во дворах и скверах Центрального района появятся дог-боксы. До лета установят 50 штук. Это специальные урны для сбора испражнения животных.

Центральный район выбран, как пилотный из-за большого количества прогулочных зон. Установкой займется некоммерческая организация. Эта организация победила в программе “Инициативное бюджетирование”, и большую часть денег на урны выделят из муниципальных средств.

В одном из отделений дог-бокса собачники смогут взять бесплатный биоразлагаемый пакет, в другое - выбросить его с содержимым. Все отходы обещают отправлять на обеззараживание и превращать в органическое удобрение.

Подобные боксы уже устанавливали в двух дворах Железнодорожного района. Это была инициатива самих жителей. Если система покажет свою эффективно, то, возможно, дог-боксы появятся и в других районах города.